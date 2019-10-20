Шаповалов: невероятно стать первым канадцем, выигравшим турнир в Стокгольме

Теннисист из Канады Денис Шаповалов прокомментировал победу на турнире в Стокгольме, где, выиграв у серба Филипа Краиновича со счётом 6:4, 6:4, он завоевал первый титул в карьере.



«Очень счастлив и горд. Я и моя команда усердно работали, чтобы завоевать титул, поэтому я действительно горжусь собой и своей командой.

Этот турнир впервые прошёл в год, когда родилась моя мама, у него прекрасная история, поэтому невероятно стать первым канадцем, выигравшим его. Видел все известные имена на доске почёта, здорово будет увидеть и моё имя там же.

По ходу финального матча убеждал себя, что пока буду сконцентрирован на своей подаче, всё будет в порядке. Во втором сете было немного сложней, никак не мог сделать брейк, имея преимущество, но я оставался терпеливым, продолжал бороться и в итоге взял подачу соперника», — приводит слова Шаповалова пресс-служба АТР.