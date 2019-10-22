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«Я победил Зверя. Федерер вспомнил о единственном титуле на челленджере

«Я победил Зверя. Федерер вспомнил о единственном титуле на челленджере
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о титуле, который он завоевал 20 лет назад на челленджере в Бресте (Франция).

«Это был большой успех. Я в итоге завоевал титул. В финале я сумел победить Макса Зверя Мирного. Благодаря той победе я закончил год около 65-й строчки в рейтинге. Это был мой единственный титул на челленджерах, так что, конечно, событие памятное.

Не думаю, что между челленджерами и турнирами ATP большая разница. Ты проходишь проверку силы духа, потому что эти турниры проводятся в маленьких городах, до которых сложнее добраться. Тебе приходится быть жёстким и толстокожим. Нужно бороться, несмотря на сложные условия. Я восхищаюсь ребятами с челленджеров", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

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