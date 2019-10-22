Федерер прокомментировал победу в 1500-м матче в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Базеле (Швейцария). 38-летний уроженец Базеля в своём 1500-м матче в карьере разгромил немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1.
«Думаю, это был хороший матч. Я отлично двигался и быстро подходил к мячу. Мне не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться к условиям. Это позитивный момент. Я знал, что Петер является опасным соперником, особенно в зале. Он провёл пару прекрасных матчей в квалификации. Я понимал, что с ним придётся нелегко, ведь он уверенно победил Карловича, который здорово подаёт», — цитирует Федерера официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с победителем матча Раду Албот (Молдавия) — Душан Лайович (Сербия).
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