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Федерер в 10-й раз выиграл турнир в Базеле

Федерер в 10-й раз выиграл турнир в Базеле
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер в 10-й раз выиграл теннисный турнир в родном Базеле. В финале соревнований он без особых проблем одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 9 минут.

Федерер выполнил 4 эйса, при этом не допустив ни одной двойной ошибки. Швейцарец смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Де Минор ни разу не подал навылет. Совершил одну двойную ошибку. А шансов взять подачу соперника у него не было вовсе.

Базель. Финал
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Алекс де Минор
28
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Напомним, призовой фонд турнира в Базеле составил € 2 219 975. В прошлогоднем финале Роджер обыграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Всего на счету Федерера теперь 10 побед в Базеле. Он выигрывал турнир в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годах.

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