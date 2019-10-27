Федерер в 10-й раз выиграл турнир в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер в 10-й раз выиграл теннисный турнир в родном Базеле. В финале соревнований он без особых проблем одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 9 минут.
Федерер выполнил 4 эйса, при этом не допустив ни одной двойной ошибки. Швейцарец смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Де Минор ни разу не подал навылет. Совершил одну двойную ошибку. А шансов взять подачу соперника у него не было вовсе.
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Напомним, призовой фонд турнира в Базеле составил € 2 219 975. В прошлогоднем финале Роджер обыграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
Всего на счету Федерера теперь 10 побед в Базеле. Он выигрывал турнир в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годах.
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