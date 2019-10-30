Андрееску примет решение о выступлении на Итоговом турнире после МРТ

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пройдёт МРТ-обследование колена, после чего примет решение о продолжении выступления на Итоговом турнире WTA в Шеньчжэне (Китай).

«Я сделала шаг и услышала хруст в колене. Это было что-то внутри. И потом при нагрузках оно сильно беспокоило меня. Я едва могла сгибать колено, но продолжала бороться столько, сколько могла», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.



Напомним, Андрееску из-за травмы колена снялась в ходе матча с представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором туре Итогового чемпионата WTA, проиграв первый сет со счётом 3:6. Соперницы провели на корте 45 минут.



В первом круге обе теннисистки потерпели поражения. Андрееску проиграла румынке Симоне Халеп, а Плишкова уступила украинке Элине Свитолиной. Бьянка потеряла шансы на выход в полуфинал.