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Шаповалов: советы Южного мне очень помогли

Шаповалов: советы Южного мне очень помогли
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов подвёл итоги матча второго круга «Мастерса» в Париже (Франция), в котором он одержал волевую победу над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Было трудно, но я очень счастлив, что смог победить Фоньини. Что подсказывал Михаил Южный? Он советовал, куда подавать, говорил, как он любит играть, что против него делать. Южный мне сегодня очень помог. Но в первом сете у меня был низкий процент первой подачи. Затем я стал лучше подавать, и, думаю, это помогло переломить игру», — сказал Шаповалов.

За выход в четвертьфинал Денис поборется с немцем Александром Зверевым.

«Зверев? Он мало ошибается. Чтобы победить, мне надо подавать так, как сегодня во втором и третьем сетах. Постараюсь атаковать в самом начале встречи и сделать брейк», — добавил канадец.

Видео доступно на «Чемпионате».

Фоньини проиграл Шаповалову в Париже и пропустит Итоговый турнир ATP
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