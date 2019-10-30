Фоньини проиграл Шаповалову в Париже и пропустит Итоговый турнир ATP

Фабио Фоньини пропустит Итоговый турнир ATP в этом году. Итальянец лишился математических шансов набрать нужно количество рейтинговых очков после своего поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция), где он в трёх сетах уступил представителю Канады Денису Шаповалову — 6:3, 3:6, 3:6.
Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).
Ещё в одном матче игрового дня на «Мастерсе» в Париже Тим, гарантировавший себе участие в ATP Finals, обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:4.
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В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
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