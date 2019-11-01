Пике: Федерер отказался от Кубка Дэвиса из-за конкуренции турнира с Laver Cup

Испанский футболист, один из организаторов Кубка Дэвиса Жерар Пике прокомментировал отказ швейцарца Роджера Федерера участвовать в обновлённом формате командных соревнований.



«Мы общались с агентом Роджера. Он был очень дружелюбным и передал Федереру письмо с нашим предложением предоставить Швейцарии «уайлд-кард» на финальную часть турнира.



Я сильно удивился, когда он сказал, что не ведёт никаких переговоров с нашим турниром. Думаю, дело в Кубке Лэйвера. Он является его организатором и видит в нас конкурентов», — цитирует Пике Cadena Ser.



Напомним, Федерер неоднократно заявлял о нежелании участвовать в Кубке Дэвиса—2019. При этом испанский теннисист Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграют за свои сборные на турнире.