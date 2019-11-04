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Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Свитолина — шестой

Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Свитолина — шестой
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 4 ноября румынка Симона Халеп поднялась на четвёртую строчку, украинка Элина Свитолина — на шестую, голландка Кики Бертенс — на девятую.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 30-й позиции.

Рейтинг WTA. 4 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192.
6 (8). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4745.
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
35 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
54 (55). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
59 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1016...
69 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
87 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 717...
93 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
100 (96). Анна Калинская (Россия) — 661.

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