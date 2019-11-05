Федерер обнародовал календарь выставочных матчей в Латинской Америке

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал расписание латиноамериканского турне, которое состоится в конце ноября. Бывшая первая ракетка мира проведёт пять выставочных матчей в Латинской Америке. Пока известны лишь два соперника Федерера, ими станут немец Александр Зверев и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.
19 ноября – Сантьяго (Чили), соперник — Александр Зверев.
20 ноября – Буэной-Айрес (Аргентина), соперник — Хуан-Мартин дель Потро.
22 ноября – Богота (Колумбия).
23 ноября – Мехико(Мексика), соперник — Александр Зверев
24 ноября – Кито (Эквадор).
Ранее сообщалось, что на планы Федерера может повлиять неспокойная обстановка в Чили, где проходят массовые протесты. Но организаторы уже подтвердили, что Федерер проведёт выставочный матч в столице страны.
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