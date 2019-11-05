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Зверев поделился советами, которые ему дал Федерер

Зверев поделился советами, которые ему дал Федерер
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих отношениях с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«К счастью, за последние годы у нас сложились прекрасные отношения. Мне очень понравилось быть его партнёром по команде в Кубке Лэйвера. Я учусь у него и следую его советам. Проводить время с ним было просто великолепно. Надеюсь, наша дружба будет длиться ещё много лет, чтобы моя игра развивалась.

Я впервые встретился с ним на турнире в Гамбурге несколько лет назад. Я попросил его дать автограф и сфотографироваться со мной. Он был моим кумиром в юности. Тогда я просто потерял дар речи.

Какие советы дал мне Роджер? Продолжать играть в мощный теннис и сохранять позитивный настрой в сложных ситуациях, не бросать играть. Я понимаю, что могу доставлять неудобства соперникам благодаря комбинации ударов и агрессивной игре", — цитирует Зверева Tennis World USA.

В рейтинге ATP Федерер занимает третью строчку, Зверев — седьмую.

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