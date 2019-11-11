Медведев: я не боюсь «Большую тройку»

Российский теннисист Даниил Медведев опроверг точку зрения о том, что молодые игроки слишком сильно боятся «Большую тройку», поэтому никак не могу выйти на ведущие роли. В Big 3 традиционно включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Не думаю, что мы проигрываем им из-за того, что боимся. Посмотрите на Пита Сампраса. У него было 14 титулов на турнирах „Большого шлема“, и все говорили, что его рекорд 100 лет никто не побьёт. Затем появились три этих парня, и внезапно рекорда больше нет.

Это прекрасные теннисисты, лучшие в истории, но не думаю, что дело в нашем страхе. Я их не боюсь», — приводит слова Медведева Daily Mail.

Сегодня, 11 ноября, Даниил стартует на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне матчем с греком Стефаносом Циципасом.

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас на Итоговом чемпионате ATP

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