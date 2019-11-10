Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин

В мужском теннисе настала пора настоящих разборок по гамбургскому счёту, точнее – по лондонскому. В столице Великобритании начинается 50-й по счёту Итоговый чемпионат ATP. Помимо юбилейного статуса турнир для поклонников российского тенниса является знаковым ещё и потому, что впервые за 10 лет среди восьмёрки сильнейших игроков года оказался теннисист из России – Даниил Медведев. При этом Даниил не просто дебютант соревнований, но и один из реальных претендентов на победу.
Медведев стал лишь четвёртым россиянином в истории, кто пробился в восьмёрку сильнейших. Первым бы Евгений Кафельников, который регулярно выступал на «итоговике» семь сезонов подряд (1995-2001), трижды выходил из группы в плей-офф и один раз добрался до финала (1997). В 2000-м был единственный пока случай, когда на «восьмёрке» играли сразу два россиянина – кроме Кафельникова это был Марат Сафин. Марат тогда вёл борьбу ещё и за звание первой ракетке мира по итогам года, но уступил в полуфинале Андре Агасси, а титул и звание лучшего теннисиста мира завоевал Густаво Куэртен. Сафин сыграл потом на турнире ещё два раза – в 2002-м (проиграл все три матча в группе) и в 2004-м (вышел в полуфинал, где уступил будущему чемпиону Роджеру Федереру).
Турнир ATP World Tour Finals. Лондон (Великобритания). Nitto ATP Finals
Призовой фонд: $ 9 000 000.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 10-17 ноября.
Разница во времени с Москвой: -3 часа.
Заявка на турнир (от 4.11.2019): Рафаэль Надаль (1), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Даниил Медведев (4), Доминик Тим (5), Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7), Маттео Берреттини (8/LD).
Полный список участников
Действующий победитель: Александр Зверев
Третьим россиянином, выступавшим на Итоговом турнире, был Николай Давыденко. Он стал тогда одним из самых стабильных участников соревнований. Играл 5 сезонов подряд (2005-2009), в каждом розыгрыше обязательно выигрывал хотя бы матч, трижды выходил в плей-офф. В 2005-м проиграл в полуфинале будущему чемпиону Давиду Налбандяну, в 2008-м повторил достижение Кафельникова – стал финалистом (проиграл в финале Новаку Джоковичу), а в 2009-м, когда турнир переехал в нынешнее место, Лондон, стал первым победителем – и в Лондоне, и среди теннисистов из России.
Роджер Федерер — 6 титулов (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)
Иван Лендл — 5 (1981, 1982, 1985-1987)
Пит Сампрас — 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)
Новак Джокович — 5 (2008, 2012-2015)
Илие Настасе — 4 (1971-1973, 1975)
Джон Макинрой — 3 (1978, 1983, 1984)
Борис Беккер — 3 (1988, 1992, 1995)
Бьорн Борг — 2 (1979, 1980)
Ллейтон Хьюитт — 2 (2001, 2002)
Стэн Смит — 1 (1970)
Гильермо Вилас — 1 (1974)
Мануэль Орантес — 1 (1976)
Джимми Коннорс — 1 (1977)
Стефан Эдберг — 1 (1989)
Андре Агасси — 1 (1990)
Михаэль Штих — 1 (1993)
Алекс Корретха — 1 (1998)
Густаво Куэртен — 1 (2000)
Давид Налбандян — 1 (2005)
Николай Давыденко — 1 (2009)
Энди Маррей – 1 (2016)
Григор Димитров – 1 (2017)
Александр Зверев – 1 (2018).
Формат турнира предельно прост. Восьмёрка сильнейших разбивается на предварительном этапе на два квартета, и внутри этих групп проводят три тура матчей – каждый с каждым. В полуфиналы выходят по два лучших представителя групп, а затем победители этих матчей разыгрывают финал. До недавнего времени группы назывались банально – A и B. Но в какой-то момент ATP решила делать группы именными – в честь героев прошлых лет. В 2015-м это были первые чемпионы турнира Стэн Смит и Илие Настасе, затем Джон Макинрой и Иван Лендл, Пит Сампрас и Борис Беккер, Густаво Куэртен и Ллейтон Хьюитт. В нынешнем розыгрыше этой чести удостоились чемпион-1979 и 1980 Бьорн Борг и победитель-1990, отобравшийся на итоговую восьмёрку 14 раз за карьеру Андре Агасси. Правда с пяти из этих турниров Андре снялся – или до их старта, или уже по ходу группового раунда.
В нынешнем розыгрыше есть теннисист, который перекрыл достижения Агасси как по попаданиям на Итоговый турнир, так и снятиям – это Рафаэль Надаль. Испанец неизменно заканчивает год в топ-8 с 2005 года (15 сезонов подряд), дважды был финалистом турнира (2010, 2013), при этом он 6 раз снялся с соревнований ещё до их начала, а в 2017-м провёл один групповой матч и затем отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Сейчас выступление Надаля тоже под вопросом – всё зависит от здоровья испанца.
И даже 15 попаданий на Итоговый – это не рекорд. Для 38-летнего Роджера Федерера нынешнее участие в «Восьмёрке» — уже 17-е по счёту. Причём швейцарец ни одного турнира, на который отобрался, не пропустил, начиная с 2002 года. Лишь в 2016-м он завершил год за пределами топ-15, а, следовательно, оказаться в Лондоне по рейтингу не мог. За это время Роджер одержал рекордное количество побед – 6, ещё 4 раза был финалистом и 5 раз – полуфиналистом. Потрясающий показатель.
Впрочем, часть рекордов швейцарца всё же может повторить или даже превзойти, например, Новак Джокович, который на 6 лет его моложе. С 2007-го серб попал по рейтингу почти на все турниры, кроме сезон-2017, который он из-за травмы досрочно завершил после Уимблдона. За эти 11 розыгрышей Новак 5 раз был чемпионом, ещё дважды финалистом и один раз полуфиналистом. В том числе Джокович добрался до решающего матча в прошлом году, где уступил Александру Звереву.
Зверев, как и Доминик Тим, появились на Итоговом не так давно. Для немца с русскими корнями это будет третий турнир по счёту, а для австрийца – четвёртым, причём подряд. При этом Тим ни разу не выбрался из группы, стабильно по этом выигрывая по одному матчу из трёх (в 2016-м победил Монфиса, в 2017-м – Карреньо-Бусту, а в 2018-м – Нисикори). Зверев же в 2017-м победил только Чилича, зато в 2018-м справился в группе с Иснером и тем же Чиличем, вышел в плей-офф со второго места и победил в полуфинале Федерера, а затем в решающем матче одолел и Джоковича, попутно отомстив сербу за единственное поражение на групповом этапе.
Джокович — 2.10.
Медведев, Федерер — по 5.00.
Надаль – 7.00.
А.Зверев, Циципас — по 20.00.
Тим — 25.00.
Берреттини — 40.00.
Ещё три теннисиста дебютируют в этом году на Итоговом чемпионате ATP – Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини. По итогам жеребьёвки в группу Агасси попали Надаль, Медведев, Циципас и Зверев, а в группу Борга – Джокович, Федерер, Тим и Берреттини. Даниил Медведев начнёт групповой раунд матчем со Стефаносом Циципасом, с которым у него счёт личных встреч 5-0. По регламенту соревнований, расписание 2-го тура зависит от исхода первого. В нём играют между собой два победителя стартового раунда, а также два проигравших, чтобы сохранить турнирную интригу к 3-му туру.
Кстати, чтобы быть совсем точным, участниками Итогового турнира до Медведева были не три россиянина (Кафельников, Сафин и Давыденко), а пять (ещё Михаил Южный в 2010-м и Карен Хачанов – в 2018-м, которые на корт так и не вышли). Дело в том, что с учётом трёх обязательных матчей группового этапа нередко бывают ситуации, когда кто-то из игроков получает травму – играть дальше он не может, а билеты на всю неделю продаются заранее, поэтому на сцену выходят запасные. Турнирных перспектив у них мало, всё-таки играют они 1 или 2 матча, вместо трёх, но на призовые за победу в матче претендуют на равных. Однако чаще запасные всё же остаются зрителями на протяжении 6 дней группового этапа и так на корт не выходят. А поскольку в этом статусе пребывают тоже топовые игроки, только начиная с 9-го места рейтинга ATP, то вполне логично, что даже такая «работа» (сидеть неделю на трибуне и ждать своей участи), должна оплачиваться. Долгое время за это игрокам платили $ 50 тыс.
Однако в 2008-м игроки «проголосовали ногами» — никто не хотел ехать «просиживать штаны» в далёкий Шанхай (тогда Итоговый проводился в Китае) даже за полсотни тысяч долларов, ведь у кого-то в планах был отпуск, а у кого-то даже пошла предсезонка. В результате первым запасным стал 27-й номер Радек Штепанек, а вторым – 37-й номер Николас Кифер. Штепанек даже вышел на замену на два матча вместо проигравшего и снявшегося с турнира Энди Роддика. Выводы были моментально сделаны. С 2009-го запасным подняли жалование до $ 70 тыс., в 2013-м – до 80 тыс., в 2014-м – до 85 тыс., в 2016-м – до 100 тыс., в 2017-м – до 105 тыс., в 2018-м – до 110 тыс. В этом розыгрыше запасными стали испанец Роберто Баутиста-Агут и француз Гаэль Монфис.
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