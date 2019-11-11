Медведев: жена знает, что мы не можем пойти по магазинам перед игрой

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей супруге Дарье. Их свадьба состоялась в Москве в сентябре 2018 года.

«Она играла в теннис до 17 или 18 лет. Затем у неё было много травм, и она не смогла выйти на желаемый уровень. Она понимает теннис, и это хорошо. Например, она знает, что мы не можем пойти по магазинам перед игрой. Она знает, что есть много дней во время турниров, когда я занят с 8 утра и до вечера. Может, понять это нелегко, если ты ничего не знаешь об игре. Она помогла мне вырасти в человеческом и игровом плане», — приводит слова Медведева Daily Mail.

Сегодня, 11 ноября, Даниил стартует на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне матчем с греком Стефаносом Циципасом.