Наталия Камельзон: у Медведева есть хорошая возможность обыграть Надаля

Вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Камельзон считает, что четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев может обыграть испанца Рафаэля Надаля на Итоговом чемпионате ATP. По её мнению, уроженец Москвы ещё может завоевать титул в Лондоне.

«Надаль провёл довольно слабый матч со Зверевым, ощущалось, что он не в своей тарелке. Поэтому у Медведева есть хорошая возможность взять реванш за поражение на US Open. Он очнулся после неудачи в Париже.

Конечно, я расстроилась, что Даниил не доиграл матч с Циципасом. Потерпел поражение больше за счёт собственных ошибок. Это можно объяснить тем, что грек — эмоциональный раздражитель для него. С Надалем Даниил будет вести себя ровнее и увереннее. Считаю, что он ещё может взять титул в Лондоне", — цитируют Камельзон «Известия».

Матч Медведева и Надаля начнётся сегодня, 13 ноября, в 17:00 мск.