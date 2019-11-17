Текстовая онлайн-трансляция финала Итогового чемпионата ATP Циципас — Тим

Сегодня, 17 ноября, состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором встретятся австриец Доминик Тим и представитель Греции Стефанос Циципас. Начало запланировано на 21:00 мск. По личным встречам впереди Тим — 4:2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финального матча Тим — Циципас в Лондоне.
Напомним, оба теннисиста стали победителями своих групп. На групповой стадии турнира Циципас поочерёдно обыграл Даниила Медведева и Александра Зверева, а в полуфинале — Роджера Федерера. На счету Тима победа в матчах с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Александром Зверевым (полуфинал).
Действующим чемпионом ATP Finals является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он обыграл Новака Джоковича — 6:4, 6:3.
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