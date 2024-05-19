Анастасия Потапова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира WTA-500 в Страсбурге

Российская теннисистка, 43-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) проиграла 34-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу канадской спортсменки.

За это время Потапова смогла реализовать только 4 из 21 брейк-пойнта, выполнила один эйс и допустила девять двойных ошибок. Фернандес тоже совершила девять двойных ошибок, выполнила два эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17.

В следующем раунде канадка сразится с победительницей матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Барборой Крейчиковой (Чехия).

Ранее Потапова выбыла из борьбы на турнире категории WTA-1000 в Риме. Во втором круге она проиграла Елене Остапенко (Латвия) со счётом 4:6, 2:6.