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«Давайте работать». Синнер проводит интенсивные тренировки после травмы бедра

«Давайте работать». Синнер проводит интенсивные тренировки после травмы бедра
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выложил в своём аккаунте в соцсетях фотографии со своей командой на тренировочном занятии. Ранее стало известно, что итальянец завершил недельный курс восстановления, который он проходил в клинике J-Medical в Турине (Италия) в связи с травмой бедра.

Фото: Из личного архива Янника Синнера

Фото: Из личного архива Янника Синнера

«Давайте работать», — подписал пост Синнер.

Напомним, Синнер снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

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