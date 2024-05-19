Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у женщин

Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин.

Соперницы российских теннисисток в первом первом круге квалификационного раунда «Ролан Гаррос»:

1. Анастасия Захарова (157-я ракетка мира, Россия) — Анна Бондарь (95, Венгрия), третья сеяная.

2. Екатерина Макарова (172, Россия) — Робин Монтгомери (159, США).

3. Анастасия Тихонова (170, Россия) — Джейми Форлис (305, Австралия).

4. Оксана Селехметьева (518, Россия) — Дестани Айава (195, Австралия).

5. Полина Кудерметова (165, Россия) — Кимберли Биррелл (182, Австралия).

Другие пары сетки представлены ниже на фотографиях.

Фото: ROLANDGARROS.COM

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.