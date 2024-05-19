Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у женщин

Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у женщин
Комментарии

Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин.

Соперницы российских теннисисток в первом первом круге квалификационного раунда «Ролан Гаррос»:

1. Анастасия Захарова (157-я ракетка мира, Россия) — Анна Бондарь (95, Венгрия), третья сеяная.

2. Екатерина Макарова (172, Россия) — Робин Монтгомери (159, США).

3. Анастасия Тихонова (170, Россия) — Джейми Форлис (305, Австралия).

4. Оксана Селехметьева (518, Россия) — Дестани Айава (195, Австралия).

5. Полина Кудерметова (165, Россия) — Кимберли Биррелл (182, Австралия).

Другие пары сетки представлены ниже на фотографиях.

Фото: ROLANDGARROS.COM

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.

Материалы по теме
Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у мужчин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android