Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у женщин

Прошла жеребьёвка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин.
Соперницы российских теннисисток в первом первом круге квалификационного раунда «Ролан Гаррос»:
1. Анастасия Захарова (157-я ракетка мира, Россия) — Анна Бондарь (95, Венгрия), третья сеяная.
2. Екатерина Макарова (172, Россия) — Робин Монтгомери (159, США).
3. Анастасия Тихонова (170, Россия) — Джейми Форлис (305, Австралия).
4. Оксана Селехметьева (518, Россия) — Дестани Айава (195, Австралия).
5. Полина Кудерметова (165, Россия) — Кимберли Биррелл (182, Австралия).
Другие пары сетки представлены ниже на фотографиях.
Фото: ROLANDGARROS.COM
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.