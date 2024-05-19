Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у мужчин
Сегодня, 19 мая, стала известна турнирная сетка квалификационных соревнований «Ролан Гаррос» у мужчин. «Чемпионат» публикует наиболее заметные матчи первого раунда.
«Ролан Гаррос» — 2024. Мужчины. Квалификационный турнир.
1-й тур.
- Кристьян Гарин (Чили) — Юго Бланше (Франция)
- Джеффри-Джон Вулф (США) — Райан Пенистон (Великобритания)
- Лукас Ноймайер (Австрия) — Диего Шварцман (Аргентина)
- Хамад Меджедович (Сербия) — Люка Пуй (Франция)
- Андреа Пеллегрино (Италия) — Максим Кресси (США)
- Стефано Наполитано (Италия) — Дино Прижмич (Хорватия)
- Эмилио Нава (США) — Билли Харрис (Великобритания)
- Михаил Кукушкин (Казахстан) — Леандро Риди (Швейцария)
- Мартин Дамм-мл. (США) — Филип Краинович (Сербия).
Другие пары сетки представлены ниже на фотографиях.
Фото: rolandgarros.com
Фото: rolandgarros.com
Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня.
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