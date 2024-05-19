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Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у мужчин

Стала известна сетка квалификационного турнира «Ролан Гаррос» у мужчин
Диего Шварцман
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Сегодня, 19 мая, стала известна турнирная сетка квалификационных соревнований «Ролан Гаррос» у мужчин. «Чемпионат» публикует наиболее заметные матчи первого раунда.

«Ролан Гаррос» — 2024. Мужчины. Квалификационный турнир.
1-й тур.

  • Кристьян Гарин (Чили) — Юго Бланше (Франция)
  • Джеффри-Джон Вулф (США) — Райан Пенистон (Великобритания)
  • Лукас Ноймайер (Австрия) — Диего Шварцман (Аргентина)
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Люка Пуй (Франция)
  • Андреа Пеллегрино (Италия) — Максим Кресси (США)
  • Стефано Наполитано (Италия) — Дино Прижмич (Хорватия)
  • Эмилио Нава (США) — Билли Харрис (Великобритания)
  • Михаил Кукушкин (Казахстан) — Леандро Риди (Швейцария)
  • Мартин Дамм-мл. (США) — Филип Краинович (Сербия).

Другие пары сетки представлены ниже на фотографиях.

Фото: rolandgarros.com

Фото: rolandgarros.com

Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня.

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