Россия гарантировала себе участие в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020
Выход в полуфинал Кубка Дэвиса гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020.
Напомним, по регламенту соревнований четыре полуфиналиста Кубка Дэвиса избавляются от необходимости проходить квалификацию к следующему розыгрышу турнира. Помимо России, в 1/2 финала сыграет сборная Канады. Ещё два полуфиналиста определятся сегодня, 22 ноября. В этим минуты сборная Испании играет с командой Аргентины, а теннисисты из Великобритании — с немецкой командой.
На этой неделе впервые проводится Кубок Дэвиса в обновлённом формате. После покупки турнира компанией футболиста «Барселоны» Жерара Пике было принято решение проводить турнир в течение одной недели.
Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса
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