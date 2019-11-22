Россия гарантировала себе участие в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020

Выход в полуфинал Кубка Дэвиса гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020.



Напомним, по регламенту соревнований четыре полуфиналиста Кубка Дэвиса избавляются от необходимости проходить квалификацию к следующему розыгрышу турнира. Помимо России, в 1/2 финала сыграет сборная Канады. Ещё два полуфиналиста определятся сегодня, 22 ноября. В этим минуты сборная Испании играет с командой Аргентины, а теннисисты из Великобритании — с немецкой командой.



На этой неделе впервые проводится Кубок Дэвиса в обновлённом формате. После покупки турнира компанией футболиста «Барселоны» Жерара Пике было принято решение проводить турнир в течение одной недели.

Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса