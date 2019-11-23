Ольховский: результатом сборной России на Кубке Дэвиса можно гордиться

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выступление сборной России на Кубке Дэвиса. В полуфинале в заключительном парном матче россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли канадцам Вашеку Поспишилу и Денису Шаповалову на тай-брейке.

«Чуть-чуть не хватило удачи и свежести. Когда дело доходит до тай-брейка в решающем сете, тут уже один-два мяча могут решить исход всей игры. Тай-брейк — всегда лотерея. Ребята — герои, бились до конца, все видели, как они бежали за сложнейшими мячами. Команда и ребята должны гордиться этим результатом.

В финал все выходят заслуженно. Канада прошла хороший путь. Они сегодня проиграли единственную игру в ходе турнира. Рублёв — единственный, кто смог одержать победу в матче с этой сборной. Для выхода в финал нужно выиграть группу, дальше — ещё две встречи. Случайно все эти игры подряд выиграть никто не может. У Канады сильная и слаженная команда, с опытом, но и молодая. Много сборных были достойны финала, но когда дело доходит до тай-брейка в решающем сете, то тут уже кому улыбнётся удача. Вчера она улыбнулась нам, сегодня — канадцам.

Все ребята — герои. Показали свой лучший теннис. Рублёв, объективно, — лучший из вторых номеров. Он выиграл все свои одиночные игры. В паре смотрелся здорово. По скорости подачи, по скорости передвижения — один из лучших. Карену чуть-чуть не хватило каких-то элементов для побед. Если говорить о паре, с учетом того что они играют далеко не каждую неделю, показали теннис высочайшего уровня. Проиграть в полуфинале Кубка Дэвиса на тай-брейке — таким результатом все должны гордиться», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.