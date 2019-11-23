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Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сборная Канады стала первым финалистом Кубка Дэвиса. В полуфинале канадцы победили россиян. Судьба путёвки в финал решалась в парном матче.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счётом 3:6, 6:3, 6:7.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Канадцы сделали 7 эйсов при 1 двойной ошибке и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Российский дуэт 5 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 5.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого матча.

Вторым финалистом Кубка Дэвиса станет победитель матча Испания — Великобритания. В 2019 году турнир впервые проводится по новой схеме, которая напоминает формат чемпионата мира по футболу.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала
23 ноября 2019, суббота. 16:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Вашек Поспишил
Канада
Вашек Поспишил
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
В. Поспишил Д. Шаповалов
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