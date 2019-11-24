Надаль: с введением нового формата Кубок Дэвиса стал ещё драматичнее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинале турнира команда обыграла сборную Аргентины со счётом 2-1. В решающем матче Надаль и Фелисьяно Лопес на двух тай-брейках обыграли Джейми Маррея и Нила Скупски — 7:6 (7:3), 7:6 (19:8).
«С введением нового формата Кубок Дэвиса стал ещё драматичнее, хотя он и ранее был таковым. Решающий матч получился невероятно близким. Мы не сделали ни одного брейка, и всё решилось лишь на тай-брейке.
Фелисьяно был великолепен. Прекрасно подавал и грамотно действовал в важные моменты игры. Большое спасибо ему, каждому члену нашей команды и, конечно же, зрителям. Мы все очень счастливы — это незабываемый вечер», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.
За главный трофей соревнований сборная Испании поспорит с национальной командой Канады, которая в полуфинальном матче одержала победу над сборной России (2-1).
- 24 ноября 2019
-
11:25
-
10:35
-
10:24
-
09:55
-
09:53
-
09:27
-
00:37
-
00:27
- 23 ноября 2019
-
23:47
-
23:37
-
22:57
-
22:43
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:29
-
21:27
-
21:05
-
20:36
-
20:26
-
19:50
-
19:22
-
18:43
-
18:34
-
18:15
-
17:51
-
17:38
-
17:16
-
16:36
-
15:14
-
14:44
-
14:20
-
11:49
-
11:29
-
11:02