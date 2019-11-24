Надаль: с введением нового формата Кубок Дэвиса стал ещё драматичнее

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинале турнира команда обыграла сборную Аргентины со счётом 2-1. В решающем матче Надаль и Фелисьяно Лопес на двух тай-брейках обыграли Джейми Маррея и Нила Скупски — 7:6 (7:3), 7:6 (19:8).



«С введением нового формата Кубок Дэвиса стал ещё драматичнее, хотя он и ранее был таковым. Решающий матч получился невероятно близким. Мы не сделали ни одного брейка, и всё решилось лишь на тай-брейке.



Фелисьяно был великолепен. Прекрасно подавал и грамотно действовал в важные моменты игры. Большое спасибо ему, каждому члену нашей команды и, конечно же, зрителям. Мы все очень счастливы — это незабываемый вечер», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.



За главный трофей соревнований сборная Испании поспорит с национальной командой Канады, которая в полуфинальном матче одержала победу над сборной России (2-1).

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