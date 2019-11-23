Надаль повторил достижение Рублёва на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, победив британца Даниэля Эванса в полуфинале Кубка Дэвиса, одержал четвёртую одиночную победу на турнире. По количеству побед в одиночных матчах Надаль сравнялся с россиянином Андреем Рублёвым.
Рублёв и Надаль — единственные игроки на турнире, одержавшие по четыре победы в одиночных матчах.
Что касается полуфинала Испания — Великобритания, то судьба путёвки в финал решится в парном матче. Джейми Маррей и Нил Скупски сыграют с Фелисьяно Лопесом и Марсело Гранольерсом.
Победитель этого противостояния в финале сыграет со сборной Канады, которая со счётом 2-1 победила Россию.
В случае выхода в финал турнира Надаль может установить новый рекорд текущего розыгрыша Кубка Дэвиса. Он может одержать пятую победу.
- 23 ноября 2019
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