Надаль повторил достижение Рублёва на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, победив британца Даниэля Эванса в полуфинале Кубка Дэвиса, одержал четвёртую одиночную победу на турнире. По количеству побед в одиночных матчах Надаль сравнялся с россиянином Андреем Рублёвым.

Рублёв и Надаль — единственные игроки на турнире, одержавшие по четыре победы в одиночных матчах.

Что касается полуфинала Испания — Великобритания, то судьба путёвки в финал решится в парном матче. Джейми Маррей и Нил Скупски сыграют с Фелисьяно Лопесом и Марсело Гранольерсом.

Победитель этого противостояния в финале сыграет со сборной Канады, которая со счётом 2-1 победила Россию.

В случае выхода в финал турнира Надаль может установить новый рекорд текущего розыгрыша Кубка Дэвиса. Он может одержать пятую победу.