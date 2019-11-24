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Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости

Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости
Теннис / ATP 0

В Мехико (Мексика) прошёл выставочный матч, в котором сыграли швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

По информации Reuters, встреча двух ведущих теннисистов мира собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей. Предыдущий рекорд принадлежал выставочному матчу бельгийской теннисистки Ким Клейстерс и представительницы США Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году — на ту встречу пришло 35 681 зритель.

Фото доступно в «твиттере» спортивного журналиста Стива Вайссмана.

Напомним, немец и швейцарец также должны были провести еще и матч в Колумбии, но он был отменен из-за массовых беспорядков в стране.

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