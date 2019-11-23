Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков

Выставочный матч швейцарца Роджера Федерера с немцем Александром Зверевым в Боготе (Колумбия) был отменён из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.

«Ужасно расстроен за людей в Боготе. Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не смогли сыграть матч, которого я так долго ждал. Обещаю, мы с Сашей ещё вернемся, чтобы наши колумбийские болельщики смогли увидеть игру. У меня прекрасные воспоминания о поездке в Боготу в 2012 году, и я не могу дождаться повторения», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».

Следующий матч выставочного турне Федерер и Зверев сыграют 23 ноября в Мексике. Встреча пройдёт на крупнейшей в мире арене для корриды.