Выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменён из-за беспорядков
Выставочный матч швейцарца Роджера Федерера с немцем Александром Зверевым в Боготе (Колумбия) был отменён из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час.
«Ужасно расстроен за людей в Боготе. Из-за комендантского часа мы, к сожалению, не смогли сыграть матч, которого я так долго ждал. Обещаю, мы с Сашей ещё вернемся, чтобы наши колумбийские болельщики смогли увидеть игру. У меня прекрасные воспоминания о поездке в Боготу в 2012 году, и я не могу дождаться повторения», — написал Федерер на своей странице в «Твиттере».
Следующий матч выставочного турне Федерер и Зверев сыграют 23 ноября в Мексике. Встреча пройдёт на крупнейшей в мире арене для корриды.
Марадона — Федереру: ты был, есть и всегда будешь величайшим
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