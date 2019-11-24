Свадьба Халеп состоится в сентябре 2020 года. Ожидается до 1000 гостей
Румынские СМИ узнали время бракосочетания четвёртой ракетки мира Симоны Халеп. Как сообщает Wowbiz.ro, свадьба 28-летней теннисистки и 40-летнего румынского бизнесмена Тони Юруца состоится в сентябре 2020 года.
«Свадьба пройдёт после участия Симоны в Открытом чемпионате США. Мероприятие пройдёт в Констанце (родной город Халеп. — Прим. «Чемпионата»). Среди гостей, которых будет сотни, а возможно и тысяча, будут родственники брачующихся, теннисисты и другие известные спортсмены», — сообщает источник издания.
В октябре стало известно, что Стере Халеп, отец Симоны, дал добро на свадьбу, однако попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери. Сообщалось, что проведение свадьбы в сентябре 2020 года — инициатива именно Стере.
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