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Свадьба Халеп состоится в сентябре 2020 года. Ожидается до 1000 гостей

Свадьба Халеп состоится в сентябре 2020 года. Ожидается до 1000 гостей
Теннис / WTA 0

Румынские СМИ узнали время бракосочетания четвёртой ракетки мира Симоны Халеп. Как сообщает Wowbiz.ro, свадьба 28-летней теннисистки и 40-летнего румынского бизнесмена Тони Юруца состоится в сентябре 2020 года.

«Свадьба пройдёт после участия Симоны в Открытом чемпионате США. Мероприятие пройдёт в Констанце (родной город Халеп. — Прим. «Чемпионата»). Среди гостей, которых будет сотни, а возможно и тысяча, будут родственники брачующихся, теннисисты и другие известные спортсмены», — сообщает источник издания.

В октябре стало известно, что Стере Халеп, отец Симоны, дал добро на свадьбу, однако попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери. Сообщалось, что проведение свадьбы в сентябре 2020 года — инициатива именно Стере.

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