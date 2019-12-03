Веснина с мужем, Баринов на сцене и элегантная Мыскина. Фото с «Русского Кубка»

2 декабря в Москве состоялась церемония XXVI ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок», на которой Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года в России.



В 2018 году награда досталась Карену Хачанову.



В номинации «Команда года» победителем стала мужская сборная России, которая дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где проиграла команде Канады. Лучшим теннисным клубом был признан СК «Балашиха». В номинации «Легенда» победил Александр Метревели, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Премия «Русский кубок» вручается с 1994 года.



В этом сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также дошёл до финала US Open. На текущий момент уроженец Москвы является пятой ракеткой мира.



Лучшие кадры с премии «Русский кубок» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.