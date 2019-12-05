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Соболенко определилась с первым турниром сезона

Соболенко определилась с первым турниром сезона
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подтвердила участие в турнире в Шэньчжэне (Китай), который стартует 4 января, сообщает официальный сайт тура. В заявку также вошли представительница Швейцарии Белинда Бенчич, бельгийка Элисе Мертенс, китаянки Ван Цян, Чжан Шуай, Ван Яфань и Пэн Шуай, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Катержина Синякова и Елена Рыбакина из Казахстана.

Соболенко является действующей победительницей этих соревнований. В финале Арина, посеянная под первым номером, обыграла американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Призовой фонд турнира в Шэньчжэне составляет $ 750 тыс.

Shenzhen Open входит в календарь WTA-тура с 2013 года.

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