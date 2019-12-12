Призёр ЧМ по футболу: никто не может играть в теннис лучше Федерера

Звонимир Бобан, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1998 года в составе сборной Хорватии, признался, что его всегда восхищала игра швейцарца Роджера Федерера.

«Для меня он всегда был номером один. Соперники могут победить его и выступать дольше, чем он, но никто не сможет играть в теннис лучше Федерера. Для меня он — это и есть теннис», — приводит слова Бобана Tennis World USA.

Звонимир также похвалил тренера Федерера Ивана Любичича.

«Иван знает теннис, как никто другой. Он просто принял и услышал то, о чём ему говорил Роджер. Я так рад за них обоих. Они сделали мою жизнь лучше», — сказал Бобан.

В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Он завершил год на третьей строчке рейтинга ATP.