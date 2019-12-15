Бывший тренер — о перспективах Федерера: не стоит вычёркивать великих
Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, уверен, что легендарный теннисист ещё может добиться успехов в карьере. В минувшем сезоне 38-летний швейцарец не сумел выиграть ни одного турнира «Большого шлема», но пока сам Федерер не планирует завершать карьеру.
«Как и в прошлом, не стоит вычёркивать великих. Новак был великолепен во второй части сезона, Рафа — в первой. Если они оба в порядке, то могут бороться за первое место рейтинга.
Роджер не был великолепен. Он отлично начал год, но, учитывая его талант и ожидания, можно было ждать большего. Мне очень интересно, как для него сложится следующий год. Надеюсь, что он сможет отложить переключение на полный режим отца ещё немного», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.
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