Бывший тренер — о перспективах Федерера: не стоит вычёркивать великих

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, уверен, что легендарный теннисист ещё может добиться успехов в карьере. В минувшем сезоне 38-летний швейцарец не сумел выиграть ни одного турнира «Большого шлема», но пока сам Федерер не планирует завершать карьеру.

«Как и в прошлом, не стоит вычёркивать великих. Новак был великолепен во второй части сезона, Рафа — в первой. Если они оба в порядке, то могут бороться за первое место рейтинга.

Роджер не был великолепен. Он отлично начал год, но, учитывая его талант и ожидания, можно было ждать большего. Мне очень интересно, как для него сложится следующий год. Надеюсь, что он сможет отложить переключение на полный режим отца ещё немного», — приводит слова Аннакона Tennis World USA.