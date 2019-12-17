Бывшая 21-я ракетка мира женился. Фото
Двукратный победитель турниров ATP в одиночном разряде, бывшая 21-я ракетка мира аргентинский теннисист Леонардо Майер женился в Буэнос-Айресе (Аргентина), сообщает официальный сайт тура. Церемонию бракосочения посетили теннисисты Хуан-Мартин дель Потро, Диего Шварцман, Пабло Куэвас, Орасио Себальос и Федерико Дельбонис.
Фото молодожёнов доступно в «твиттере» ATP.
В завершившемся сезоне Леонардо дошёл до четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, а также до четвертьфиналов на турнирах в Умаге и Окленде. В парном разряде ему удалось добраться до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и до четвертьфинала US Open.
В 2014 и 2017 года Майер победил на соревнованиях в Гамбурге. В 2016 году в составе сборной Аргентины он выиграл Кубок Дэвиса.
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