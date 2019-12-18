Федерер стал автором уникального достижения

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер установил уникальное достижение, став первым игроком в истории, проведшим 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP, сообщает Tennis World USA. Уроженец Базеля вошёл в первую тридцатку в октябре 2000 года и с тех пор её не покидал.

В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Всего за карьеру он завоевал 103 титула на соревнованиях ATP. В рейтинге ATP Федерер занимает третью строчку.

В начале декабря стало известно, что изображение Роджера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.

В ноябре Федерер и немец Александр Зверев провели выставочный матч в Мехико (Мексика). Роджер одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей — это новый рекорд посещаемости теннисных матчей.

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