Превзойдёт ли Федерер Леброна Джеймса и Дэвида Бекхэма?

Роджер может обойти эту парочку в борьбе за звание самого стильного мужчины. А ещё он встретился со своей 107-летней болельщицей.

Федерер круче Бекхэма?

Роджер Федерер был включён в список претендентов на титул самого стильного мужчины десятилетия. Победителя в этой номинации определяет журнал GQ путём голосования. Швейцарец будет бороться со многими знаменитостями, включая баскетболиста Леброна Джеймса, бывшую звезду футбола Дэвида Бекхэма, певца Джастина Бибера и других. В общей сложности в список попали 16 человек. Отметим, что ранее этот журнал признал Федерера самым стильным мужчиной 2016 года.

Дорогой Федерер. Теперь теннисиста можно купить на память в швейцарском банке Роджер – первый швейцарец, чьё изображение при жизни появится на национальной монете. Ажиотаж огромен, сайт с заказами рухнул за пару часов.

Понятно, что любое подобное голосование является не только и не столько мерилом реального превосходства того или иного участника по заданным условиями конкурса критериям, сколько мерилом популярности. Едва ли многие люди, заходящие в «инстаграм» GQ, будут скрупулёзно сравнивать одежду всех участников и действительно голосовать за наиболее стильного – большинство просто отдаст голос тому, чьим поклонником является.



Конечно, здесь масштабы «битвы» несколько больше, чем в теннисе, но проблем с популярностью у Роджера никогда не было. Так уж получилось, что у Федерера есть болельщики во всех уголках земного шара, и практически в любом матче за него болеют больше, чем за его соперника. Рафаэль Надаль в своё время покорил множество сердец (особенно женских) своим атлетичным телосложением и бойцовским характером. Новак Джокович притягивал своими весёлыми шутками на корте, харизмой, да и просто тем, что оказался единственным теннисистом, способным по-настоящему бросить вызов находившимся на пике Надалю и Федереру. Но Роджера с его теннисной магией всё равно любили и любят больше. Одно из последних свидетельств этому – аншлаги на всех выставочных матчах Федерера с Александром Зверевым в Латинской Америке, которые, разумеется, обеспечило отнюдь не участие немца.

Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!

Роджер снова заплакал на корте

Кстати, Роджер признался, что был очень расстроен отменой выставочного матча с Александром в Боготе (Колумбия). Встречу отменили из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков, в связи с которыми в городе был введён комендантский час.



«Мы отправились разминаться, всё было здорово, но затем началось настоящее сумасшествие. Я подумал: является ли это лучшим сценарием? Людям нужно вернуться домой и находиться в безопасности. Тогда я просто не знал, стоит ли нам играть. Стресса было слишком много, все ощущали напряжение. У меня случился небольшой срыв. Это был не тот матч мечты, которого мы так ждали. Я чувствовал, что всё просто разваливается. Когда я вернулся в раздевалку, был эмоционально подавлен».



Уходя с корта, Федерер заплакал, и Зверев его обнял. Швейцарец вообще нередко плачет на корте – как после крупных побед, так и после обидных поражений. Что касается выставочного матча в Колумбии, то Роджер сразу после его отмены пообещал вернуться туда вместе с Александром в ближайшем будущем.

Кто богаче всех? Призовые теннисистов в сезоне-2019 Сразу три игрока преодолели отметку в $ 10 млн по итогам года. Россиянин Даниил Медведев совсем рядом.

107-летняя болельщица из Аргентины

Также Федерер рассказал, как реагирует на слова болельщиков о том, что ему уже пора завершить карьеру. «Иногда я действительно слышу подобное. Обычно это происходит после моих поражений, так что не думаю, что это важно. Это не изменит мою любовь к теннису. Только мой организм может решить, как долго я смогу ещё играть. Плана насчёт завершения карьеры у меня нет. Когда достигаешь определённого возраста, то словно начинается отсчёт. Понятно, что рано или поздно это случится. Это почти как у женщин. Если женщина беременна, она родит, это лишь дело времени».

Возраст, впрочем, вещь относительная. Для тенниса 38 лет – это много; в одиночном разряде из профессиональных игроков, входящих хотя бы в топ-500, старше Федерера только 40-летний Иво Карлович. Но недавно Роджер встретился и пообщался со своей 107-летней болельщицей Дороти Уиспер, которая родилась в 1912 году в Германии, а сейчас живёт в Аргентине. Уиспер рассказала Федереру: «Я смотрю все ваши матчи, не обращая внимания на то, который час. Бросаю все свои дела во время ваших игр».



Ей было 86 лет, когда она впервые увидела швейцарского игрока, который дебютировал в 1998 году. «Он выглядит моложе, чем на фотографиях. Все говорят, что он должен прекратить играть, потому что слишком стар. Это смешно. Он не старый. Они не знают, что значит быть старым», — отметила Дороти. Конечно, до возраста Уиспер Федерер точно играть не будет, но вполне возможно, что своё 40-летие он встретит на корте.