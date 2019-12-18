Федерер рассказал о противостояниях с Надалем и Джоковичем

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от противостояний с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«Рафа рано совершил прорыв. Наши с ним лучшие моменты часто совпадали, некоторые наши матчи стали историческими. К сожалению, и некоторые мои самые обидные поражения пришлись на игры с ним. К тому же он левша, он вынуждал меня находить другие пути, чтобы бороться с ним.

Поначалу я чаще играл с Джоковичем в полуфиналах, а затем встречался с Надалем в финалах. Теперь ситуация изменилась благодаря Новаку. Но наше противостояние с Рафой болельщики ценят больше всего", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В рейтинге ATP Надаль занимает первую строчку, Джокович — вторую, Федерер — третью.

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