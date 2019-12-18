Федерер рассказал о противостояниях с Надалем и Джоковичем

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от противостояний с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
«Рафа рано совершил прорыв. Наши с ним лучшие моменты часто совпадали, некоторые наши матчи стали историческими. К сожалению, и некоторые мои самые обидные поражения пришлись на игры с ним. К тому же он левша, он вынуждал меня находить другие пути, чтобы бороться с ним.
Поначалу я чаще играл с Джоковичем в полуфиналах, а затем встречался с Надалем в финалах. Теперь ситуация изменилась благодаря Новаку. Но наше противостояние с Рафой болельщики ценят больше всего", — приводит слова Федерера Tennis World USA.
В рейтинге ATP Надаль занимает первую строчку, Джокович — вторую, Федерер — третью.
- 18 декабря 2019
-
11:56
-
10:16
-
09:12
-
00:10
- 17 декабря 2019
-
22:33
-
16:18
-
16:08
-
15:41
-
14:09
-
13:26
-
12:19
-
12:18
-
11:24
-
10:40
-
10:18
-
09:13
-
08:56
-
08:49
-
00:58
- 16 декабря 2019
-
23:14
-
21:25
-
19:35
-
15:29
-
13:17
-
12:18
-
11:11
-
10:08
-
09:01
-
08:04
-
07:59
-
07:55
-
00:44
-
00:18
- 15 декабря 2019
-
23:37
-
23:14