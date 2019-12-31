Хачанов: мы проиграли детям. Не ожидали такого

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также капитан сборной России в ATP Cup, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин побывали на пляже в Перте (Австралия) и посоревновались в беге с местными детьми, которые занимаются в группе спасателей на воде.

«Мы проиграли детям. Мы такого не ожидали. Думали, что мы быстрее них, но это оказалось не так», — приводит слова Хачанова официальный сайт тура.

«Они могут быть быстрее нас на пляже, но, надеюсь, мы быстрее их на корте. В противном случае у нас большие проблемы», — сказал Медведев.

Фото доступно в «твиттере» ATP Cup.

3 января россияне на старте дебютного розыгрыша ATP Cup сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами.