Хачанов: мы проиграли детям. Не ожидали такого
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также капитан сборной России в ATP Cup, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин побывали на пляже в Перте (Австралия) и посоревновались в беге с местными детьми, которые занимаются в группе спасателей на воде.
«Мы проиграли детям. Мы такого не ожидали. Думали, что мы быстрее них, но это оказалось не так», — приводит слова Хачанова официальный сайт тура.
«Они могут быть быстрее нас на пляже, но, надеюсь, мы быстрее их на корте. В противном случае у нас большие проблемы», — сказал Медведев.
Фото доступно в «твиттере» ATP Cup.
3 января россияне на старте дебютного розыгрыша ATP Cup сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами.
Медведев и Хачанов развернули российский флаг на пляже в Австралии перед стартом ATP Cup
- 31 декабря 2019
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
-
16:28
-
15:51
-
13:03
-
12:16
-
12:03
-
11:39
-
10:09
-
09:16
-
09:05
-
08:18
-
08:15
-
00:51
- 29 декабря 2019
-
22:24
-
16:55
-
14:35
-
14:10
-
12:22
-
11:39
-
11:19
-
10:46
-
09:31
-
09:13
Партнерский контент