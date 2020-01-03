Медведев: когда я играл от обороны, Фоньини меня просто уничтожил

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от удачного старта на командном турнире ATP Cup. Пятая ракетка мира победил итальянца Фабио Фоньнини со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Благодаря этому россияне стартовали на турнире с победы.



«Каждый матч на турнире важен. Я рад победе. Может быть, какие-то моменты были не очень хорошие, но важно, что я помог стране и принёс победу.



В Австралии прохладно, мяч был не такой быстрый. В первом сете я играл в оборонительный теннис, и Фабио меня просто уничтожил. Во втором сете я поменял стиль игры, и это позволило мне одержать победу», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

После победы в двух одиночных матчах Медведев и Хачанов выиграли также и парную встречу у Симоне Болелли и Паоло Лоренци.