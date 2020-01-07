Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев обыграл Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Медведев обыграл Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом. Встреча состоялась в рамках турнира ATP Cup и завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Сборная России повела в счёте в противостоянии с Норвегией со счётом 2-0. Ранее российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над норвежцем Виктором Дурашовичем со счётом 6:2, 6:1.

Таким образом, сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе, одержав победы над Италией, США и Норвегией.

Сегодня также состоится парная встреча сборных России и Норвегии. Россию представит дуэт Карен Хачанов/Даниил Медведев. Соперниками россиян станут Каспер Рууд и Виктор Дурашович. Однако эта встреча уже не имеет значения для сборной России.

ATP Cup. Группа D
07 января 2020, вторник. 06:45 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020