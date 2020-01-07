Медведев обыграл Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом. Встреча состоялась в рамках турнира ATP Cup и завершилась победой россиянина со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Сборная России повела в счёте в противостоянии с Норвегией со счётом 2-0. Ранее российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над норвежцем Виктором Дурашовичем со счётом 6:2, 6:1.
Таким образом, сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе, одержав победы над Италией, США и Норвегией.
Сегодня также состоится парная встреча сборных России и Норвегии. Россию представит дуэт Карен Хачанов/Даниил Медведев. Соперниками россиян станут Каспер Рууд и Виктор Дурашович. Однако эта встреча уже не имеет значения для сборной России.
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