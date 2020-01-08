Надаль похвалил норвежца Рууда за успешный старт сезона

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль высоко оценил прогресс норвежца Каспера Рууда, который является выпускником академии испанца. 21-летний теннисист начал сезон с побед над американцем Джоном Иснером и итальянцем Фабио Фоньини. В своём третьем матче на ATP Cup Рууд проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 3:6, 6:7 (6:8).
«Рад видеть такой уровень игры в исполнении Каспера. Я видел, как усердно он тренировался в межсезонье, поэтому для него было крайне важно начать сезон с таких успешных результатов — победой над Фабио и Джоном.
В прошлом у Каспера были некоторые проблемы с игрой на хардовых кортах, он предпочитал играть на грунте. Теперь же он конкурентоспособен на всех поверхностях, что не может меня не радовать», — цитирует Надаля Tennis World USA.
- 8 января 2020
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