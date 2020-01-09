Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в полуфинал, обыграв хозяйку кортов Ван Цян (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.
Вторая ракетка России 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.
Во втором круге Александрова также победила представительницу Китая — Пэн Шуай — 7:6 (9:7), 6:1.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Екатерина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей шестой номер посева. В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси.
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