Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в полуфинал, обыграв хозяйку кортов Ван Цян (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.



Вторая ракетка России 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

Во втором круге Александрова также победила представительницу Китая — Пэн Шуай — 7:6 (9:7), 6:1.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Екатерина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей шестой номер посева. В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси.