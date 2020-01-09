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Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в полуфинал, обыграв хозяйку кортов Ван Цян (4) со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Вторая ракетка России 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

Во втором круге Александрова также победила представительницу Китая — Пэн Шуай — 7:6 (9:7), 6:1.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Екатерина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей шестой номер посева. В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси.

Шэньчжэнь. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 08:25 МСК
Ван Цян
28
Китай
Ван Цян
В. Цян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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