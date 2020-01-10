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Надаль неожиданно проиграл Гоффену в четвертьфинале ATP Cup

Надаль неожиданно проиграл Гоффену в четвертьфинале ATP Cup
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен принёс своей сборной первую победу в четвертьфинальном противостоянии ATP Cup с Испанией. Он обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Гоффен, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Надаля 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В первой встрече испанец Роберто Баутиста-Агут победил бельгийца Киммера Коппеянса со счётом 6:1, 6:4. Судьба путёвки в полуфинал решится в парной встрече.

Победитель матча Испания — Бельгия за выход в финал поспорит с австралийцами. Дебютный розыгрыш командного турнира ATP Cup завершится в Сиднее (Австралия) 12 января.

ATP Cup. 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 11:40 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
ATP Cup. 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 09:45 МСК
Киммер Коппеянс
Бельгия
Киммер Коппеянс
К. Коппеянс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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