Надаль неожиданно проиграл Гоффену в четвертьфинале ATP Cup

Бельгийский теннисист Давид Гоффен принёс своей сборной первую победу в четвертьфинальном противостоянии ATP Cup с Испанией. Он обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.
Гоффен, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Надаля 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
В первой встрече испанец Роберто Баутиста-Агут победил бельгийца Киммера Коппеянса со счётом 6:1, 6:4. Судьба путёвки в полуфинал решится в парной встрече.
Победитель матча Испания — Бельгия за выход в финал поспорит с австралийцами. Дебютный розыгрыш командного турнира ATP Cup завершится в Сиднее (Австралия) 12 января.
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