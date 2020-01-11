Дель Потро снялся с Australian Open. Его по-прежнему беспокоит боль в колене

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не выступит на Открытом чемпионате Австралии, сообщается в официальном «твиттере» соревнований. Аргентинец ещё не восстановился после операции на колене, которую перенёс шесть месяцев назад. Чемпион US Open 2009 года до сих пор испытывает болезненные ощущения в колене. В основной сетке турнира Хуана-Мартина заменит американец Маркос Гирон.



В 2019 году аргентинец в 12 матчах одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец перенёс операцию на колене.



В прошлом сезоне дель Потро не выиграл ни одного трофея. В 2018-м в его активе две победы: в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл Роджера Федерера, а в решающем матче соревнований в Акапулько — южноафриканца Кевина Андерсона.