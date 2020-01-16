Рублёв вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Третья ракетка России 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Рублёв поспорит с победителем поединка Алекс Болт (Австралия, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2). На минувшей неделе Андрей завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).

Турнир в Аделаиде завершится 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 610 тыс.