Макинрой назвал Медведева главным конкурентом «Большой тройки» в борьбе за титулы ТБШ
Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой считает, что среди игроков, не входящих в топ-3, наилучшие шансы в ближайшем будущем выиграть один из турниров «Большого шлема» у россиянина Даниила Медведева.
«Молодым игрокам нужно признать, что они должны продолжать добавлять в свою игру нечто новое. Вот почему Медведев добился успеха. Он перехитрил этих топовых парней. Даниил играл с ними так, словно вернулся во времена юниорского тенниса. Никто не ожидал увидеть от него подобное. Это было очень эффективно с психологической точки зрения», — приводит слова Макинроя Reuters.
В обновлённом рейтинге ATP от 13 января Медведев поднялся на четвёртую строчку. Аналогичный номер посева он получил на Australian Open.
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