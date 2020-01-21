Кузнецова одолела финалистку «Ролан Гаррос» Вондроушову на старте Australian Open
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, посеянную под 15-м номером, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой, в 2019 году дошедшей до финала «Ролан Гаррос», ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Кузнецова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.
Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака.
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