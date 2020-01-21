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Кузнецова одолела финалистку «Ролан Гаррос» Вондроушову на старте Australian Open

Кузнецова одолела финалистку «Ролан Гаррос» Вондроушову на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, посеянную под 15-м номером, со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой, в 2019 году дошедшей до финала «Ролан Гаррос», ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Кузнецова поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.

Действующей победительницей Australian Open является японская теннисистка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 12:30 МСК
Маркета Вондроушова
16
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Светлана Кузнецова
53
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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