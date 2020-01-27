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Медведев обратился к болельщикам после поражения в 1/8 финала Australian Open

Медведев обратился к болельщикам после поражения в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6 обратился к болельщикам.

«Всем привет! К сожалению, Открытый чемпионат Австралии для меня завершился. Я очень расстроен, но Стэн провёл прекрасный матч. Я с нетерпением жду возможности вернуться сюда. Я постараюсь достичь новых высот в следующем году», — сказал Медведев в видео, опубликованном в его «твиттере».

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вавринка поспорит с немцем Александром Зверевым. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

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