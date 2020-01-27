Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, не сумел выйти в четвертьфинал, проиграв представителю Швейцарии Стэну Вавринке (15) со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 25 минут.
Первая ракетка России 19 раз подал навылет, активно выиграл 44 очка и совершил 35 невынужденных ошибок. На счету его соперника 18 эйсов, 71 виннер и 64 неточности.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вавринка поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия, 17) — Александр Зверев (Германия, 7). Australian Open завершится 2 февраля.
Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
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