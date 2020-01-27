Вавринка отреагировал на победу над Медведевым в 1/8 финала Australian Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями от победы в матче с россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

«Ещё один потрясающий матч. Уровень был невероятно высок. Атмосфера в Австралии — особенная. Просто удивительно, что я всё ещё могу играть на таком уровне. Я очень доволен тем, что делаю на корте», — приводит слова Вавринки AFP.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Вавринка поспорит с победителем поединка Андрей Рублёв (Россия, 17) — Александр Зверев (Германия, 7). Australian Open завершится 2 февраля.



Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В прошлом году Медведев также дошёл до четвёртого круга соревнований в Мельбурне, где проиграл будущему чемпиону со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

Медведев в пяти сетах проиграл Вавринке в 1/8 финала Australian Open