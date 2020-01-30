Мугуруса победила Халеп и сыграет с Кенин в финале Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса впервые в карьере пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп, посеянную под четвёртым номером, со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Гарбинье 10 раз подала навылет, активно выиграла 39 очков и совершила 44 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 20 виннеров и 23 неточности.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гарбинье сыграет с американкой Софьей Кенин (14). Бывшая первая ракетка мира Мугуруса является двукратной чемпионкой мэйджоров. В 2016 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2017-м — Уимблдон.

В 2019 году на Australian Open победила японка Наоми Осака.